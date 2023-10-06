В Краснодарском крае 45-летняя туристка перепутала поезда и потеряла двоих детей

В Краснодарском крае туристка перепутала поезда и потеряла двоих детей. Об этом сообщает портал Фонтанка.

45-летняя жительница Санкт-Петербурга ехала домой из Адлера. На одной из станций она вышла в магазин, а, когда вернулась к платформам, то села не в тот поезд. Женщина путешествовала не одна, а с двумя детьми. Старшему ребенку 17 лет, младшему — 4 года.

Не обнаружив в вагоне наследников, петербурженка обратилась к проводникам, связавшихся с полицией. Детей передали матери в Ростовской области. Сообщается, что они не пострадали за время отсутствия родительницы.

Ранее мы писали о том, что в Омской области мать-автомобилистка и трое детей погибли в кювете с водой. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что школьница решила найти себе папу с помощью бумажных объявлений.