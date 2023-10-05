«Чтобы не пил»: школьница решила найти себе папу с помощью бумажных объявлений

В Екатеринбурге ребенок решил найти себе папу с помощью объявлений. Семилетняя девочка обклеила дом листками с просьбой откликнуться кандидатам на роль мужа для ее мамы. Об этом сообщает E1.ru.

По данным источника, объявления о знакомстве появились на улице Шейнкмана. В тексте было сказано, что автор ищет хорошего мужа для мамы.

«Чтобы не пил, уважал и любил мамочку, если ты еще и учитель — хорошо. Мама говорит, что мужчина должен быть умным, а учителя очень умные», – отмечает юный автор.

Ребенок надеется, что умный мужчина сможет помогать ей с домашними заданиями. В объявлении был оставлен номер телефона. На звонок журналистов ответила женщина. Она предположила, что все это проделала ее семилетняя дочь. С родительницей девочка не посоветовалась.

«Я не знала об этих листовках. Мужа у меня нет, мы разошлись очень давно, с дочкой он не общается», – рассказала жительница.

Неизвестно, поступали ли звонки от настоящих кандидатов.

Ранее мы писали о том, что мать выставленного на продажу мальчика объяснила появление объявления. Напомним, что в Новосибирске на популярном сайте в разделе «Животные» появилось объявление от лица женщины, которая хотела продать своего ребенка.