Захлебнулись насмерть: мать и трое детей погибли в перевернувшемся автомобиле

Дорожно-транспортное происшествие в Омской области унесло жизни четырех человек. Мать и дети захлебнулись насмерть в автомобиле, который съехал в кювет с водой. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители, передает РИА Новости.

Смертельное ДТП произошло на объездной дороге в Большеуковском районе. Накануне, 12 сентября, женщина за рулем автомобиля ехала в сторону деревни Поспелово. Вместе с ней в салоне машины находились трое детей — мальчики 12 и 7 лет, а также девятимесячная девочка. На одном из участков трассы женщина потеряла управление и съехала в кювет с водой.

Автомобиль, в котором находилось семейство, перевернулся. Мать и дети захлебнусь насмерть. Машина практически полностью ушла под воду, поэтому с ее поисками возникли проблемы. Тревогу забил муж погибшей россиянки, который ждал ее возвращения. В итоге легковушку удалось найти лишь ночью во время тщательного осмотра территории.

Ранее в Ленинградской области фура сбила 11 девушек, которые передвигались по трассе на велосипедах. Водитель большегруза признался, что в момент ДТП спал за рулем.