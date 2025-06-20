В Краснодаре парень без ноги украл велосипед с парковки торгового центра

Одноногий мужчина угнал велосипед со стоянки у фитнес-центра в Краснодаре. Об этом сообщает «Сапа Юг».

Инцидент произошел на парковке на улице Клары Лучко. Владелица украденного велосипеда рассказала, что молодой человек приехал на парковку на своем велосипеде. Оставив его, он забрал чужой. Неизвестно, перепутал ли мужчина транспортные средства или намеренно совершил угон.

Момент угона попал на видео. Парень без ноги спокойно забрал велосипед и уехал на нем за 20 секунд.

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