«Неужели мы должны всем доказывать, что мы инвалиды?»: оператор аэропорта попросил депутата без ног выйти из машины

Неприятный инцидент с участием башкирского депутата без ног Ирека Зарипова произошел в аэропорту Уфы. Народному избраннику пришлось доказывать, что он инвалид, передает Life.ru.

Зарипов вернулся в родной город из Москвы, куда ездил в командировку. С парковки воздушной гавани он забрал свою машину, но не смог на ней выехать — карточка на выезд не работала и плохо были видны номера.

Оператор попросил Ирека отъехать в сторону, чтобы оттереть государственный регистрационный знак. Депутат предупредил работника аэропорта, что ему будет проблематично это сделать из-за инвалидности, но тот остался непреклонен. В итоге мужчине пришлось покинуть транспортное средство.

«Вытащить коляску — процедура долгая. Пока собрали, пересели, разобрали. Неужели мы должны всем доказывать, что мы инвалиды? Если не уверен — убедись. Можно было и по номеру сверить, не выходя из авто», — поделился Зарипов.

Ранее певица Мадонна спросила у поклонника в инвалидном кресле, почему он не танцует. Певица не сразу заметила, что мужчина не может передвигаться на ногах.