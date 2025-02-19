В Краснодаре дети съели чупа-чупс и впали в кому

В Краснодаре два ребенка съели чупа-чупс и впали в кому. О странном случае 19 февраля сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как уточняется, семилетняя девочка и ее младший брат употребили сладость в пищу накануне вечером. После этого их состояние стало ухудшаться, а затем они резко впали в кому.

Детей экстренно госпитализировали. Сейчас они оба уже пришли в сознание. Доктора выясняют, действительно ли дело было в чупа-чупсе.

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