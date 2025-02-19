В Краснодаре дети съели чупа-чупс и впали в кому
© Freepik
В Краснодаре два ребенка съели чупа-чупс и впали в кому. О странном случае 19 февраля сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Как уточняется, семилетняя девочка и ее младший брат употребили сладость в пищу накануне вечером. После этого их состояние стало ухудшаться, а затем они резко впали в кому.
Детей экстренно госпитализировали. Сейчас они оба уже пришли в сознание. Доктора выясняют, действительно ли дело было в чупа-чупсе.
Ранее мы писали о том, что отравившейся в кафе москвичке в качестве извинений прислали промокод «понос», который давал скидку в 2%. Также менеджер заведения обругал недовольную клиентку и пообещал справить нужду ей под дверь.
А незадолго до этого две туристки умерли на Шри-Ланке после отравления пестицидами в хостеле.