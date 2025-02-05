Две туристки умерли на Шри-Ланке после отравления пестицидами в хостеле

В городе Коломбо на Шри-Ланке скончались две туристки из Европы — по предварительным данным, от отравления пестицидами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Погибшие (одна из них была из Великобритании, а другая — из Германии) делили в хостеле соседние комнаты. В один из дней девушкам стало плохо, их госпитализировали с симптомами отравления. Спустя несколько часов умерла британка, а еще через какое-то время — немка. Муж последней, также находящийся в больнице с отравлением, выжил и проходит лечение.

«Иностранцы могли отравиться фосфином, которым опрыскивали комнату от клопов. При этом сотрудники хостела утверждают, что после дезинфекции комната была заперта 72 часа», — приводит SHOT предположения, которые звучат в западной прессе.

В настоящий момент хостел закрыт правоохранителями, проводится расследование инцидента.

Ранее мы писали о том, что россиянин умер в Таиланде после заселения в отель.