Прислали промокод «понос»: перед отравившейся в кафе россиянкой извинились необычным способом

В Москве девушка, отравившаяся после обеда в ресторане, получила в качестве компенсации от заведения скидку 2% по промокоду «понос». О произошедшем сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «SHOT проверка».

Девушка поужинала в столичном кафе на Бутырской улице. После ей стало плохо, у москвички случилось сильное отравление.

Возмущенная девушка пожаловалась менеджеру заведения, но тот, вместо извинений, начал язвить. В качестве извинения он выслал ей скидку в 2% по промокоду «понос».

Россиянка решила рассказать о случившемся в социальных сетях. Менеджер снова связался с ней и сообщил, что она могла бы выразить недовольство в книге жалоб, которая якобы находится в заведении «у мусорного ведра».

«Вы могли просто прийти, молча написать все это в книгу жалоб. Она у нас находится у мусорного ведра!», — написал он.

Работник кафе также пригрозил посетительнице справить нужду под ее дверью, в случае если она обратится в Роспотребнадзор.

После заведение сменило название в социальных сетях. Девушка обратилась в различные инстанции для восстановления справедливости.

Ранее мы писали, что москвич, которого отравили слойкой с ртутью, оказался в любовном треугольнике.