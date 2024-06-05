В Комарово неизвестные с ножом напали на жену президента РАНХиГС. Об этом сообщает 78.ru.

В Комарово (Курортный район, Санкт-Петербург) неизвестные перелезли через забор частного дома, в котором находилась жена президента Северо-Западного института управления Российской Академии народного хозяйства и госслужбы Владимира Шамахова, Галина.

Двое злоумышленников в масках нанесли ножевые ранения женщине в области шеи, груди и ног. Спугнуть нападавших удалось соседу, который прибежал на крики и вызвал скорую помощь.

Состояние пострадавшей не раскрывается.

Ранее мы писали о том, что в российском городе мужчина выстрелил в живот посетителю стриптиз-клуба и сбежал. Мотивы нападавшего неизвестны. Полицейские объявили в розыск автомобиль BMW, на котором скрылся нападавший.

Мы также писали о случае, когда россиянин обнаружил под трубами сбежавшего от хозяйки двухметрового питона.