Россиянин обнаружил под трубами сбежавшего от хозяйки двухметрового питона

В Москве 64-летний местный житель обнаружил сбежавшего от хозяйки двухметрового питона. Об этом пишет 360.ru.

По информации источника, утром 5 июня житель дома в Малом Трехсвятительском переулке под трубами заметил голову желто-белой змеи. Приблизившись, россиянин обнаружил спящего в тени двухметрового питона. Через некоторое время по адресу приехали спасатели, которые благодаря специальным приспособлениям поймали питона и поместили его в коробку.

Происходящее заметила через окно первого этажа хостела женщина, которая попросила вернуть ей ее сбежавшего питона. Оказалось, что накануне она открыла террариум в своем номере и не заметила, как из него сбежала змея.

Уточняется, что спасатели вернули питона хозяйке, однако провели разъяснительную беседу.

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