В Кирове дети отравились парами хлора в термально-оздоровительном комплексе

В Кирове дети пострадали во время отдыха в термально-оздоровительном комплексе. Предварительно, они отравились парами хлора. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, всего отравление было зафиксировано у пятерых посетителей комплекса. Из них трое взрослых и двое детей. Несовершеннолетних доставили в больницу. Их состояние пока не уточняется.

Другие подробности случившегося выясняются. Представители термального комплекса новости об отравлении пока никак не прокомментировали.

