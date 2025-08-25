Российская туристка попала в больницу после укуса макаки на Пхукете

Российская туристка была госпитализирована на Пхукете после укуса макаки. Об этом сообщает The Phuket Express.

Инцидент произошел в субботу, 23 августа, на смотровой площадке холма Кхао То Сае в районе Муанг. Местность известна панорамными видами и большой популяцией обезьян.

Во время экспедиции женщина, предположительно, подошла слишком быстро к макакам, пытаясь их покормить. В результате одно из диких животных укусило туристку в предплечье.

На место прибыли спасатели, которые оказали пострадавшей первую помощь. Однако во время этого россиянка потеряла сознание. Женщину срочно доставили в местную больницу. В настоящий момент она находится под наблюдением врачей.

«Многие посетители недооценивают риск, связанный с взаимодействием с дикими обезьянами. Если подойти к ним или предложить еду, они могут начать защищаться или вести себя агрессивно», — объяснил волонтер-турист Крит Тепбамрунг.

Он призвал строго соблюдать правила безопасности и не нарушать границы, установленные сотрудниками парка. По его словам, макаки могут казаться игривыми, «но они непредсказуемы».

