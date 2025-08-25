В Чите девочка-подросток полностью ослепла из-за ношения ночных линз. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

Сообщается, что 16-летняя школьница использовала линзы в течение 4 лет. При этом она соблюдала все гигиенические процедуры под строгим надзором матери.

Со временем девочка началась жаловаться на боли в глазах. Также у нее появились светобоязнь и повышенная слезоточивость. Родительнице пришлось срочно везти девочку в больницу в Иркутске. Там врачи поставили диагноз: язва роговицы.

«К этому моменту ребенок уже ничего не видел, и сам себя обслуживать не мог», — говорится в публикации.

Как сообщили в Ивано-Матренинской больнице, в последнее время участились случае с проблемами глаз у подростков из-за ношения линз. Чаще всего причиной является несоблюдение гигиены.

Кроме того, страдает довольно много девочек с длинными ногтями. Модный маникюр заносит грязь, что приводит к инфекции. Многие из таких болячек не лечатся и могут привести к потере зрения.

