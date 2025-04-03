В храме в центре Москвы зарезали мужчину. Как сообщает источник 360.ru, перед этим там случился конфликт, который привел к убийству человека.

Происшествие произошло в храме Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря. В ночь на 2 апреля там нашли тело мужчины.

«Было найдено тело мужчины с колото-резаными ранениями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый уже задержан. По предварительной информации, в храме произошел спор. Во время выяснения отношений один человек нанес другому смертельное ранение. На данный момент выясняются все подробности случившегося.

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