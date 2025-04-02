СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 02 апреля 2025, 20:14
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Считал виноватой в своих несчастьях: колдун-отшельник пытался застрелить тещу из АК-74

Полиция расследует попытку убийства тещи колдуном-отшельником из АК-74 .
Считал виноватой в своих несчастьях: колдун-отшельник пытался застрелить тещу из АК-74

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который назвал себя колдуном-отшельником и ушел жить в самострой на территории леса. Из чащи мага заставила выйти месть: он попытался расстрелять тещу из АК-74. Он считает ее виновной в своих несчастьях, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На самом деле отшельник не совсем отрекся от мира. У него была жена и трое детей. Однако впоследствии супруга решила расстаться. Колдун посчитал, что к этому причастна теща и решил поквитаться с ней. Вооруженный мужчина приехал к ней домой.

По счастливому стечению обстоятельств, у автомата случилась осечка. Женщина вытолкала опасного гостя, а после его задержали правоохранители. Сейчас колдун находится под стражей.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья дважды пытался убить сына. Сначала мужчина набросился на него из-за СВО, а потом из-за инвалидности.