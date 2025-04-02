«Ненавижу ее и всю ее алчную семейку»: сестра Бишимбаева цинично прошлась по убитой им Салтанат

Сестра экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева резко высказалась о покойной Салтанат и ее семье. Аружан Бишимбаева назвала брата жертвой в этой истории, а светлый образ невестки – лицемерием. Напомним, что мужчину судили за убийство жены, которое произошло 9 ноября 2023 года.

Суд долго рассматривал дело экс-чиновника и вынес решение, которое устроило не всех. Куандыка приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Сторона Салтанат хотела для него пожизненного срока, но этого не случилось. А вот родственники Бишимбаева остались недовольны тем, как много лет он проведет за решеткой.

Недавно сестра бывшего министра заявила, что Салтанат сама виновата во всем, что случилось. Аружан считает, что ее брат боготворил «неблагодарную» красавицу, а она его не ценила.

«Ненавижу ее и всю ее алчную семейку! Видео, на котором он бьет ногами, вызывает шок, и я его не оправдываю. Еще больший шок у меня вызывает то, как она умудрилась довести его до таких действий», – высказалась женщина.

Она отметила, что все вокруг видели отношение Куандыка к любимой. По ее словам, он выполнял любые капризы и был внимателен.

«Но умышленное убийство с особой жестокостью, в котором его обвинили, у меня вызывает гнев и ярость, потому что этого не было, это не доказано. Еще большее возмущение у меня вызывает лицемерие, с которым из нее сделали святую», – пожаловалась сестра экс-чиновника в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что осужденный за убийство жены Бишимбаев потребовал поощрения у руководства колонии.