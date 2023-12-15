В ХМАО задержали мужчину, ворвавшегося с топором в банк

В Нижневартовске местный житель с топором напал на отделение банка. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по ХМАО.

Отмечается, что вечером в отделение банка, расположенного на улице 60 лет Октября, ворвался мужчина с предметом, напоминающим топор. На место ЧП оперативно прибыли наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. Злоумышленника задержали, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящий момент правоохранители устанавливают детали произошедшего и допрашивают задержанного, выясняются мотивы преступника. Известно, что в момент нападения на отделение банка он не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали, что в Калуге задержали 10 подростков, подозреваемых в избиениях мигрантов. Уточняется, что от рук злоумышленников пострадали граждане Узбекистана, Таджикистана и Армении.

Также сообщалось, что в подмосковных Химках двое местных жителей сломали последний работавший лифт в многоэтажном доме и избили лифтера.