В Подмосковье двое мужчин сломали лифт и избили лифтера

В подмосковных Химках двое местных жителей сломали двое мужчин сломали последний работавший лифт в многоэтажном доме и избили лифтера. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, ЧП произошло в 26-этажном доме, расположенном на улице Бабакина. Двое россиян застряли в лифте между 19-м и 20-м этажом и стали бить по кабине руками и ногами. К моменту прибытия лифтера мужчины не успокоились и продолжили проявлять агрессию, впоследствии избив и его.

Примечательно, что изначально в многоэтажке было предусмотрено три лифта, однако один из них более года находится на капремонте, а второй не функционирует уже как минимум шесть месяцев. В результате поломки химкинскими дебоширами третьего лифта жители дома временно вынуждены подниматься до квартир по лестнице.

В настоящий момент жильцы дома планируют написать коллективное заявление в полицию на хулиганов.

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