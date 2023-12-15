Baza: в Калуге задержали 10 подростков, подозреваемых в избиениях мигрантов

В Калуге задержали 10 подростков, подозреваемых в избиениях мигрантов, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, девять парней и одна девушка были замешаны в преступной схеме. 14-летняя девушка должна была переписываться со взрослыми мигрантами в соцсетях и выманивать их на личную встречу, где жертву поджидала группа подростков.

Когда мужчина приходил на место встречи, хулиганы окружали его и избивали. Все происходящее они снимали на камеру и выкладывали в telegram-каналах.

Лидерами группы были 16-летний ученик местной школы и 16-летний студент многопрофильного техникума. По данным правоохранителей, за год было совершено минимум 8 нападений. Пострадавшими являются граждане Узбекистана, Таджикистана и Армении.

Всех подозреваемых удалось задержать, на них возбудили уголовное дело по статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Во время обысков у подростков изъяли ножи, пистолеты и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

Ранее мы писали о том, что отца открывшей стрельбу в Брянске школьницы выпустили из СИЗО.