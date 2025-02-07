В ХМАО школьнику в драке порвали селезенку

В Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) шестикласснику порвали в драке селезенку. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Мать пострадавшего школьника рассказала, что сына избил одноклассник. В драке несовершеннолетнему порвали селезенку, он потерял полтора литра крови и лежал под ИВЛ.

Россиянка уточнила, что в школе постоянно происходят конфликты. При этом об оппоненте юноши окружающие отзываются как о спокойном и прилежном ученике.

В настоящий момент следователи организовали проверку по факту произошедшего.

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