Опубликовано 07 февраля 2025, 17:191 мин.
В ХМАО школьнику в драке порвали селезенку
Mash: в Нижневартовске шестикласснику в драке порвали селезенку.
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В Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) шестикласснику порвали в драке селезенку. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Мать пострадавшего школьника рассказала, что сына избил одноклассник. В драке несовершеннолетнему порвали селезенку, он потерял полтора литра крови и лежал под ИВЛ.
Россиянка уточнила, что в школе постоянно происходят конфликты. При этом об оппоненте юноши окружающие отзываются как о спокойном и прилежном ученике.
В настоящий момент следователи организовали проверку по факту произошедшего.
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