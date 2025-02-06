Российского школьника обвинили в нацизме из-за армейского кителя

В городе Тырныауз Кабардино-Балкарии 15-летнего подростка обвинили в нацизме из-за одежды на собрании КПРФ. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По информации источника, школьник проводит молодежные собрания компартии. Участники с элементами костюмированного представления обсуждают там различные исторические события. Когда темой встречи стала ГДР, юноша приобрел на маркетплейсе китель и отправился в нем на обсуждение.

Несовершеннолетних сфотографировали на мероприятии, снимки разместили на сайте партии. Тогда же один из комментаторов не оценил внешний вид молодого человека. Он посчитал, что образ парня «смахивал» на фашистский. Позже с ресурсов КПРФ удалили фото, однако решили заняться поиском пользователя, который высказался негативно в адрес юноши.

Партия решила заняться поиском пользователя и привлечь к процессу следователей и представителей прокуратуры. В следственном управлении уже сообщили, что не собираются возбуждать уголовное дело.

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