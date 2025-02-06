Российский школьник случайно вдохнул колпачок от ручки и чуть не умер

В городе Каменск-Уральский Свердловской области школьник едва не умер, вдохнув колпачок от шариковой ручки. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, 10-летнего мальчика с одышкой, свистящим кашлем и болью в груди в срочном порядке госпитализировали. В больнице медики установили, что колпачок застрял в правом бронхе. Специалисты достали часть от ручки, введя юному россиянину общий наркоз, – операция заняла около 25 минут.

Отоларинголог Маруфджон Одинаев рассказал, что последствия для пациента, если бы колпачок остался внутри, могли быть очень серьезными, вплоть до жизнеугрожающих состояний и инвалидизации. В настоящий момент жизни школьника ничего не угрожает.

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