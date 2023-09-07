В ХМАО пенсионер ударил топором по голове 35-летнего сына-инвалида. Об этом сообщает портал Ura.ru.

По информации источника, между молодым человеком и его отцом произошел конфликт. В состоянии алкогольного опьянения мужчина напал на пожилых родителей и сестру и стал требовать деньги. Во время драки пенсионер нанес сыну удар топором по голове, а после этого он вызвал потерпевшему скорую помощь. У местного жителя диагностировали ушиб головного мозга, линейный перелом лобной кости и гематому. Уточняется, что пострадавший — инвалид второй группы.

На данный момент на пенсионера возбуждено уголовное дело.

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