Мужчина отрубил топором голову обидчику своей матери

В пермском крае местного жителя приговорили к 10 годам исправительной колонии за жестокое убийство. Поводом пролить кровь стала ссора между ним и сожителем его матери.

Как сообщает издание URA.ru, мужчина приехал в гости к своей родительнице и услышал, как между ней и её сожителем происходит cсора. Не выдержав поток оскорбления в адрес матери, рассвирепевший мужчина вытащил обидчика во двор, избил его, затем сбегал за топором, после чего четыре раза ударил его инструментом в области шеи, фактически отрубив тому голову.

Несмотря на то, что на суде женщина признавалась, что сожитель систематически оскорблял и унижал её, суд всё равно признал вину мужчины в убийстве.

Ранее мы писали о не менее пугающем случае, произошедшем в Перми. Там 31-летний мужчина надругался над четырьмя девочками в подъезде жилого дома