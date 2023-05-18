20-летняя сибирячка зарубила мать топором и сожгла ее тело в бане

В Новосибирской области осудили 20-летнюю девушку за жестокое убийство собственной матери. Россиянка зарубила женщину топором, а после сожгла ее тело. Об этом сообщили на сайте СУ СКР по региону.

Преступление молодая россиянка совершила еще в августе 2021 года в садовом товариществе «Рассвет» Толмачевского сельского совета. По данным следствия, она серьезно поссорилась с мамой, когда они обе находились в бане, и в ходе конфликта схватилась за топор. Отмечается, что девушка нанесла не менее пяти ударов по голове жертвы, поэтому шансов выжить у нее не было. Сибирячка скончалась на месте.

После совершенного убийства подсудимая отложила орудие и решила избавиться от тела. Она оставила его в бане, а затем подожгла полностью все строение. Когда огонь разгорелся достаточно сильно, она обратилась к соседям и рассказала им о пожаре. Однако даже такие меры для сокрытия преступления ей не помогли.

В итоге суд признал девушку виновной по статье «Убийство». Ей было назначено наказание в виде шести лет исправительной колонии общего режима.

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