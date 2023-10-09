В ХМАО двухмесячный ребенок попал в больницу с тяжелой травмой головы. Об этом сообщает портал Ura.ru.

По информации источника, в Нижневартовске в больницу поступил малыш с тяжелой травмой головы. Известно, что в день происшествия младенец находился с 22-летней матерью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего.

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