Под Волгоградом пришедшую в поликлинику с дочкой мать заставили мыть полы. Об этом сообщает портал V1.ru.

Местная жительница привела двухлетнюю дочь на прием к отоларингологу. Пока они находились в очереди, ребенка стошнило. По словам женщины, люди, находящиеся рядом, пытались ей помочь и предлагали салфетки. Чего не скажешь о медицинских сотрудниках, проявивших равнодушие. Кроме того, узнав о произошедшем, уборщица заведения заставила женщину мыть пол.

Местной жительнице выдали ведро с тряпкой, но при этом ей отказали в швабре. Уборщица заявила, что женщина справится и без нее.

«В итоге чужая женщина сидела с моим ребенком, пока я мыла полы», — высказалась россиянка.

В комитете здравоохранения по Волгоградской области уже знают о ситуации. Представители ведомства пообещали разобраться в инциденте.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге нетрезвая мать пыталась задушить 13-летнего сына. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге суворовцы надышались хлоркой при уборке туалета и попали в больницу.