В Харьковской области сотрудница морга обворовывала тела украинских солдат

В Харьковской области сотрудница морга обворовывала тела погибших украинских солдат. Медсестра забирала у военнослужащих украшения и сдавала их в ломбард.

Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на один из региональных Telegram-каналов.

«Работница морга обворовывала погибших украинских военных и сдавала их обручальные кольца, цепочки, часы, а также мобильные телефоны в ломбард», — говорится в публикации.

Отмечается, что харьковчанка срезала обручальные кольца плоскогубцами, а затем также сдавала за наличные. В настоящий момент женщина задержана и находится под стражей.

