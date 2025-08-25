Попалась на удочку украинских мошенников: россиянка пришла с заминированной православной иконой к зданию ФСБ

Жительница Волгограда пыталась взорвать здание ФСБ в Крыму по указу украинских кураторов. Силовики пресекли диверсию и изъяли у россиянки заминированную икону, передает Telegram-канал РИА Новости.

Изначально женщина стала жертвой телефонных мошенников. Она попыталась вернуть деньги и оказалась обманом вовлечена в террористическую деятельность.

Все началось с того, что аферисты под видом российских силовиков выманили у жертвы более трех миллионов рублей. Они угрожали женщине уголовным делом за помощь ВСУ, которую на самом деле та не оказывала.

Последним условием украинских мошенников было взорвать здание ФСБ в Крыму. Для этого женщина приехала к нему с заминированной православной иконой, полученной от курьера, но теракт удалось предотвратить.

Ранее сообщалось, что мошенники с Украины начали применять нейросети для обмана граждан РФ. На удочку аферистов едва не попалась 16-летняя москвичка.