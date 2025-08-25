На Украине полицейский совершил побег из страны. Ради этого сотрудник правоохранительных органов даже бросил свою супругу. Женщина, как пишет РИА Новости со ссылкой местные СМИ, ничего не знала о планах мужа.

Полицейский из Запорожской области приехал с супругой в Одесскую. Там около пункта пропуска «Паланка» мужчина внезапно выбежал из машины и побежал в строну границы с Молдавией.

Для украинки случившееся стало полной неожиданностью. По словам женщины, она и муж направлялись в Измаил, чтобы выбрать квартиру. О решении главы семейства сбежать — его вторая половинка не подозревала.

На Украине по-прежнему проходит принудительная мобилизация. Сотрудники территориальных центров укомплектования готовы, в том числе, на обман, чтобы набрать побольше людей в ряды ВСУ.