В Харьковской области нетрезвый мужчина облил бензином детей и попытался их поджечь

В Харьковской области нетрезвый мужчина облил бензином подростков и попытался их поджечь. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на СМИ Украины.

В Харьковской области камеры наблюдения зафиксировали, как взрослый мужчина начал приставать к группе подростков. Однако на этом он не остановился: местный житель схватил емкость с бензином, облил им детей и попытался их поджечь. Отмечается, что подростки чудом не пострадали, успев убежать от злоумышленника.

Ранее мы писали о том, что в Екатеринбурге старшеклассники облили бензином и подожгли 13-летнего ребенка. Пострадавший перенес операцию по пересадке кожи и провел в больнице 66 дней. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Кировской области 16 детей отравились пловом в школьной столовой.