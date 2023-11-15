«Кричал, моля о помощи»: старшеклассники облили бензином и подожгли 13-летнего ребенка

Свердловские подростки облили бензином и подожгли 13-летнего школьника. Пострадавший получил 50% ожогов тела.

Как рассказала в интервью URA.RU мама школьника, один из теплых летних дней обернулся для женщины трагедией. Ее сын Ярослав ходил каждый вечер гулять с двумя 16-летними друзьями. У одного из товарищей есть мотобайк, на котором ребята любили кататься. В тот день мальчики приобрели пятилитровую бутылку с бензином, чтобы его заправить.

«Мой сын держал в руках бутыль, когда Артем со всей силой толкнул его. Естественно, бензин пролился на Ярослава. И вместо того, чтобы извиниться и помочь добраться сыну до дома, второй „друг“ Данил поднес к Ярику зажигалку и поджог его», — пояснила мама пострадавшего школьника.

По ее словам, сын «вспыхнул в одно мгновенье», но ребята даже не попытались его потушить.

«Они просто стояли и смотрели, пока мой сын кричал, моля о помощи», — рассказывает она.

Женщина пояснила, что всегда была против дружбы сына со старшими товарищами. Тем более, уже бывали случаи, когда они подставляли школьника и перекладывали на него свою вину.

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ребенка. В больнице он перенес операцию по пересадке кожи и научился заново ходить. Там он пробыл 66 дней.

Обидчиков ребенка никак не наказали. Женщина сразу же написала заявление в полицию, но результатов пока нет.

Ранее в Курганской области женщина подожгла дом, чтобы скрыть убийство пенсионерки.