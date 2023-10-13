Школьница из Санкт-Петербурга умерла в туалете при загадочных обстоятельствах

Восьмиклассница из Санкт-Петербурга умерла в туалете при загадочных обстоятельствах. Родственники обнаружили ее тело в запертой комнате. Об этом сообщает Фонтанка.

40-летний житель Северной столицы никак не мог связаться с дочерью-подростком. Он вызвал экстренные службы в садоводство «Коллективный Сад №6». Труп девочки нашли в туалете. Отмечается, что дверь в комнату была заперта изнутри.

На место приехали врачи скорой помощи, они констатировали смерть подростка. Судмедэкспертам теперь предстоит выяснить причину гибели ребенка. По данным источника, следов насилия на теле девочки нет.

Известно, что школьница воспитывалась в благополучной семье. Две недели назад она отмечала свой 14-ый день рождения.

Ранее мы писали, что в Петербурге третьеклассника увезли в больницу в тяжелом состоянии после прогулки на детской площадке. У мальчика повреждена шея. По предположению врачей, ребенок отравился неизвестным веществом.