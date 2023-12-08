В Иркутской области рабочие умерли после отравления неизвестной жидкостью. Об этом сообщает издание Kp.ru.

5 декабря 2023 года вахтовики распивали алкоголь. Когда он закончился, то мужчины решили выпить жидкость неизвестного происхождения. После этого их самочувствие ухудшилось. Пострадавших экстренно госпитализировали в местную больницу. Два человека скончались на месте, трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли пустые бутылки из-под алкоголя и сосуд с неизвестным содержимым. Их отправили на экспертизу. На данный момент полицейские допрашивают выживших и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Приморье две школьницы выпили алкоголь в ТЦ и оказались в больнице. Подробности смотрите в этой статье.

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