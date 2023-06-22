В Кемеровской области женщина задушила трехлетнюю дочь подушкой

В деревне Сосновка Кемеровской области женщина, решив избавиться от трехлетней дочери, задушила ее подушкой.

Об этом сообщает Пятый канал.

Причины такого поступка матери пока не установлены. В настоящий момент женщина задержана и в отношении нее возбуждено уголовное дело.

Также известно, что девочка уже ходила в детский сад.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае в уличном туалете было найдено тело новорожденного ребенка. Предположительно, одна из жительниц самостоятельно родила, а после оставила малыша и ушла.

До этого сообщалось, что в Ростовской области годовалый ребенок упал в мангал и получил сильные ожоги первой-второй степени. Благодаря врачам мальчику удалось оказать своевременную помощь.