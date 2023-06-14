В Красноярском крае обнаружили тело ребенка, которого мать родила в уличном туалете

В поселке Курай Красноярского края 14 июня нашли тело новорожденного ребенка в уличном туалете на территории домовладения Дзержинского района. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По предварительной информации, одна из жительниц населенного пункта самостоятельно родила в ночь с 11 на 12 июня дочь в уличной постройке, а после ушла, оставив малышку. При этом мать состояла на учете, и была информация, что она отказалась от ребенка в больнице Канска. Однако в медицинском учреждении эти сведения не подтвердили. Вероятно, находясь на 39-й неделе беременности, женщина решила не ехать в город и справиться самой.

На данный момент неизвестно, родился ребенок мертвый или же скончался в уличном туалете после появления на свет. Это должна установить судмедэкспертиза. На месте инцидента работают следователи и оперативная группа для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Новосибирске многодетная мать в один день потеряла ребенка в пожаре и родила еще одного. Отмечается, что причина возгорания пока не установлена. Когда огонь стал распространяться по дому, глава семейства смог спасти только младшего сына, а другой не успел выбраться и заживо сгорел.