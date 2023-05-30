Упал в мангал: годовалого ребенка госпитализировали с сильными ожогами в Ростове

В Ростовской области годовалый ребенок упал в мангал и получил сильнейшие ожоги. Родители сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

Когда медики приехали на место, они увидели, как мать держит своего пострадавшего мальчика на руках. На задней поверхности ног у ребенка виднелись лопнувшие пузыри.

Фельдшер бригады № 200 скорой помощи Ольга Назарова рассказала, что у ребенка были ожоги первой-второй степени. Она обработала поверхность с помощью специальных противоожоговых повязок с местным анестетиком и обеспечила венозный доступ.

Потом ребенка повезли в больницу. Врач всю дорогу проводила противошоковые мероприятия, а потом передала малыша в ожоговое отделение. Мама поблагодарила фельдшера за профессионализм.

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