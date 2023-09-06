В Кемеровской области мужчина выбросил из окна беременную собаку ради крысы

48-летний мужчина из Кемеровской области выбросил из окна беременную собаку из-за того, что та обидела крысу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Жителю Киселевска не понравилось, что собака покусала его крысу. Он разозлился и решил убить животное. Соседка стала невольным свидетелем происходящего и сразу вызвала сотрудников полиции.

В беседе со стражами правопорядка мужчина объяснил свой поступок нападением на домашнюю крысу. По данному факту сейчас проводится проверка.

Также стало известно, что жители Наро-Фоминска нашли в лесу мертвую козу. Как оказалось, сатанисты убили животное, чтобы провести ритуал.

Ранее мы писали, что в Ростовской области женщина напала с ножом на супруга из-за его просьбы прекратить вечеринку. Гости увидели, как мужчина упал, истекая кровью, и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего увезли в реанимацию, а его жену задержала полиция.