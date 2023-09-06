Мужчина сказал жене в декрете прекратить вечеринку и получил два ножевых ранения

В Ростовской области женщина в декрете напала с ножом на мужа, который потребовал прекратить домашнюю вечеринку. Она пробила избраннику легкое и кишечник. Об этом сообщает kp.ru.

Все произошло в обычной семье, которая живет в Неклиновском районе. 29-летняя женщина родила двоих детей, но скучала в декрете. Ее муж работает разнорабочим и устает на работе. Между супругами часто возникали ссоры из-за того, что семейная жизнь была слишком обыденной.

Однажды женщина решила пригласить в дом гостей, а муж был не против. Но вечеринка затянулась, в какой-то момент супруг начал говорить, что пора спать. Жена делала вид, что ничего не понимает. Тогда он объявил о том, что все расходятся по домам. Его слова сильно задели хозяйку дома, которая стала кричать на мужа. Тот дал ей пощечину. Женщина не стерпела и схватила нож, нанесла два удара прямо при гостях.

«Она пробила супругу легкое и кишечник. Когда мужчина, истекая кровью, упал, друзья вызвали врачей», – рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Мужчина угодил в реанимацию, а женщину задержали. Она не стала отрицать вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь матери в декрете грозит до 10 лет тюрьмы. А мужчину спасли и уже выписали из больницы.

Ранее мы писали о том, как в Междуреченске женщина так разозлилась на мужа, что устроила аварию. Она была за рулем, а мужчина зацепился за капот. Тогда она нажала на газ и протаранила другой автомобиль. Избранника выкинуло на дорогу.