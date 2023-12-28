В КБР задержан мужчина, 10 лет назад попытавшийся изнасиловать 15-летнюю девочку

Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, который ворвался в чужой дом и попытался изнасиловать 15-летнюю школьницу. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа Кавказ».

По данным источника, инцидент случился в сентябре 2013 года в поселке Чегем-2. Злоумышленник проник в дом к 57-летнему мужчине и ударил его топором. Затем насильник зашел в другую комнату и накинулся на 15-летнюю дочь хозяина. Школьница начала сопротивляться, вследствие чего ее братья проснулись. В результате преступник скрылся, не успев изнасиловать девочку.

Поиски злоумышленника продолжались 10 лет, в итоге в преступлении признался рецидивист, который ранее был неоднократно судим по наркотическим статьям. Теперь он обвиняется в незаконном проникновении, приготовлении к преступлению и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

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