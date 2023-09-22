В Казани троих детей в предобморочном состоянии отвезли в больницу из садика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, воспитанники детского садика плохо соображали, не могли говорить и едва передвигались. Сотрудники учреждения измерили им температуру. Термометр показал 35 градусов. После этого воспитатели приняли решение о вызове скорой помощи.

Известно, что госпитализированные проживают в одной семье.

На данный момент выясняются детали произошедшего.

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