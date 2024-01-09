В Казахстане учительницу обвинили в издевательствах над приемной дочерью. Об этом сообщает Газета.Ru.

По информации источника, 9-летняя девочка пожаловалась соседям на жестокое поведение матери. Потерпевшая рассказала, как приемная родительница обливала ее кипятком и избивала.

Примечательно, что местная жительница отрицает предъявленные обвинения. Несмотря на это, школьницу забрали из приемной семьи. Сперва ее отвезли в местную больницу. Врачи обнаружили на теле девочки гематомы. Кроме того, у нее выявили задержку психического развития. В больнице она пробыла сутки. Затем пострадавшую отправили в детский дом.

Отмечается, что женщина, обвиняемая в издевательствах над ребенком, работает учителем. Также местная жительница воспитывает 16-летнего сына.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

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