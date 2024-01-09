В Москве гражданин Киргизии напал на 6-летнюю девочку, угрожая свернуть ей шею

В Москве гражданин Киргизии напал на шестилетнюю девочку. Мужчина схватил ребенка посреди магазина и закричал, что свернет ему шею. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, несовершеннолетняя ходила за покупками вместе с родителями. Они отправились с мясную лавку на Новочеркасском бульваре, где и встретили 43-летнего неизвестного. В какой-то момент он внезапно приблизился к девочке, взял ее за горло и стал выкрикивать угрозы.

Еще до прихода охранников напавшего смог обезвредить отец ребенка. Он вовремя среагировал и повалил его на пол. Удерживать же мужчину до приезда полиции ему уже помогли сотрудники службы безопасности.

Гражданина Киргизии после случившегося задержали и отправили в психиатрическую клинику, так как он находился в невменяемом состоянии. Пострадавшей тоже потребовалась помощь медиков. У нее выявили ушиб затылка. Однако на данный момент ее состояние в порядке.

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