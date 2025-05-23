В Каспийске 47-летнюю певицу Талисман Омарову забили до смерти

В Дагестане обнаружили тело певицы Талисман Омаровой. Ей было 47 лет.

По данным НТВ, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Женщину забили до смерти.

Известно, что преступление произошло в городе Каспийске. По неподтвержденным данным, к убийству Омаровой может быть причастен ее сожитель.

Как сообщили ТАСС в силовых структурах Дагестана, подозреваемого задержали, ведутся следственные мероприятия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Других подробностей не сообщается.

Ранее в подмосковной Коломне сантехник убил 74-летнего пенсионера, который всю жизнь работал в оборонной промышленности. Мужчина был недоволен асоциальным образом жизни соседа по подъезду.

Также сообщалось, что в Москве мужчина из Ульяновска убил и расчленил своего арендодателя. Он сделал это, чтобы заполучить трехкомнатную недвижимость в столице.