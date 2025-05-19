Квартирант убил топором и расчленил арендодателя ради недвижимости в Москве

В Москве мужчина из Ульяновска убил и расчленил своего арендодателя. Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что он сделал это, чтобы заполучить трехкомнатную недвижимость в столице России.

По данным источника, 35-летний россиянин переехал в Москву и в феврале этого года снял комнату в трехкомнатной квартире за 23 тысячи рублей в месяц. Собственник при этом жил вместе с ним. Отмечается, что все это время уралец вынашивал план, как отобрать квартиру. А 13 мая его уволили с работы, поэтому он решил перейти к действиям.

Предварительно, 15 мая мужчина набросился на владельца жилья с топором и ударил его 15 раз. После этого он расчленил жертву при помощи болгарки и разложил части тела по спортивным сумкам. Весь процесс он снимал на телефон.

Останки хозяина квартиры россиянин хранил два дня, а после вынес из дома и спрятал возле храма Покрова Пресвятой Богородицы и в парке «Яуза». Задержали его на следующий день после этого.

Подозреваемый признался в убийстве и рассказал, что собирался продать квартиру за 20 млн рублей. Мужчину проверяют на психическую вменяемость.

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