В Коломне сантехник убил пенсионера, работавшего в оборонной промышленности
© Гусейнов Виктор/Komsomolskaya Pravda/East News
В Коломне сантехник убил 74-летнего пенсионера, который всю жизнь работал в оборонной промышленности. Мужчина был недоволен асоциальным образом жизни соседа по подъезду.
Подробности происшествия сообщает mk.ru.
Конфликт между соседями случился в День Победы. Известно, что с выходом на пенсию ветеран труда перестал следить за бытом: однажды затопил соседей, а в последний раз использовал лестничную площадку в качестве туалета.
На действия соседа отреагировал 32-летний сантехник. Встретив пенсионера в подъезде 9 мая, мужчина ударил старика в грудь и толкнул. Тот упал, ударившись головой. Напавший вызвал скорую, спустя несколько дней мужчина умер в больнице.
В отношении жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчина убил вдову бойца СВО, чтобы забрать выплаты. На денежные средства он приобрел иномарку, часть денег передал жене.