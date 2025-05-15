В Коломне сантехник убил пенсионера, работавшего в оборонной промышленности

В Коломне сантехник убил 74-летнего пенсионера, который всю жизнь работал в оборонной промышленности. Мужчина был недоволен асоциальным образом жизни соседа по подъезду.

Подробности происшествия сообщает mk.ru.

Конфликт между соседями случился в День Победы. Известно, что с выходом на пенсию ветеран труда перестал следить за бытом: однажды затопил соседей, а в последний раз использовал лестничную площадку в качестве туалета.

На действия соседа отреагировал 32-летний сантехник. Встретив пенсионера в подъезде 9 мая, мужчина ударил старика в грудь и толкнул. Тот упал, ударившись головой. Напавший вызвал скорую, спустя несколько дней мужчина умер в больнице.

В отношении жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчина убил вдову бойца СВО, чтобы забрать выплаты. На денежные средства он приобрел иномарку, часть денег передал жене.