В Карабаше 17-летний школьник насмерть забил отца кувалдой. Об этом сообщает Kp.ru.

17-летний подросток родился в благополучной семье, его бабушка и дедушка — известные в городе учителя, отец — инженер. В последнее время школьник не проживал с родителями — он был отправлен на перевоспитание к бабушке за плохое поведение и нежелание учиться. В день происшествия отец подростка заехал к ним в гости и решил навести порядок в гараже. К нему зашел сын, после чего между родственниками возник конфликт. Будучи на эмоциях, школьник схватил молоток, а затем кувалду.

Затем, зайдя в дом, он сказал бабушке с дедушкой с улыбкой на лице: «У вас больше нет сына».

Возбуждено уголовное дело.

