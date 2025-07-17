Умерла одна из школьниц, на которых напал с молотком 16-летний подросток

Умерла одна из девочек, на которых напал 16-летний подросток в подмосковном Домодедове.

Как сообщает Telegram-канал Baza, 13-летняя школьница получила слишком серьезные травмы. Медики четыре дня боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.

Трагедия произошла 11 июля недалеко от СНТ «Рось-Борисово». Подросток с молотком поджидал своих жертв в лесу. Одной из девочек удалось сбежать, а вторую разъяренный школьник утащил в кусты и забил молотком.

Ранее сообщалось, что нападавшего нашли и задержали. Он объяснил свой поступок ненавистью к женщинам. Как рассказали родственники парня, он отправился на прогулку, а вернулся домой подавленным и заперся в комнате. Близкие застали юношу в момент, когда он пытался совершить суицид. В предсмертной записке он назвал себя инцелом — человеком, который считает себя отвергнутым женщинами.