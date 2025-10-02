Тренер по вольной борьбе насмерть забил сына любовницы в Дагестане

Тренер по вольной борьбе в Дербенте забил сына любовницы до смерти и попытался сбежать в Дубай. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, экс-директор спортивной школы из Дербента вместе со своим взрослым сыном подозреваются в расправе над 19-летним Шамилем. Конфликт между 49-летним мужчиной и молодым человеком назревал давно. Тренер некоторое время встречался с матерью Шамиля. Парень, как сообщают знакомые семьи, был против этих отношений и требовал их прекратить.

Накануне убийства ссора достигла пика. Во время очередного выяснения отношений мужчина и его 28-летний сын жестоко избили юношу. От полученных травм Шамиль скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленники вывезли тело за город и закопали его. После этого они попытались скрыться от правосудия, купив билеты в Объединенные Арабские Эмираты.

Однако их планам не суждено было сбыться. Правоохранительные органы оперативно вышли на след подозреваемых и задержали их прямо в аэропорту перед вылетом в Дубай.

В настоящее время задержанные дают показания. Против них возбуждено уголовное дело по тяжелой статье — «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В случае доказательства вины им грозит пожизненное лишение свободы.

