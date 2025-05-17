В Каннах госпитализировали гостя кинофестиваля после падения пальмы
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Гостя Каннского кинофестиваля госпитализировали после падения пальмы. Подробности приводит ABC.
По данным издания, пострадавшим оказался мужчина, который отправился на прогулку по набережной Круазетт. Во время пешей экскурсии упала пальма и травмировала его.
По свидетельствам очевидцев, после происшествия раненый мужчина лежал на тротуаре в крови.
После случившегося гостя Каннского кинофестиваля экстренно госпитализировали. Однако новостей о состоянии здоровья пострадавшего больше никаких нет, так как руководство мероприятия на вопросы журналистов о произешедшем отказались отвечать.
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