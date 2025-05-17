В Каннах госпитализировали гостя кинофестиваля после падения пальмы

Гостя Каннского кинофестиваля госпитализировали после падения пальмы. Подробности приводит ABC.

По данным издания, пострадавшим оказался мужчина, который отправился на прогулку по набережной Круазетт. Во время пешей экскурсии упала пальма и травмировала его.

По свидетельствам очевидцев, после происшествия раненый мужчина лежал на тротуаре в крови.

После случившегося гостя Каннского кинофестиваля экстренно госпитализировали. Однако новостей о состоянии здоровья пострадавшего больше никаких нет, так как руководство мероприятия на вопросы журналистов о произешедшем отказались отвечать.

Ранее мы писали о том, что пчела атаковала актрису Эмму Стоун на красной дорожке в Каннах.

Также сообщалось, что актриса Кристен Стюарт появилась в Каннах в образе Барби с мешками под глазами.